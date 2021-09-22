***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.09.2021 14:43
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının arttırılması ve süresinin uzatılması ile ilgili SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi
17:311.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,74
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.385
17:318,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:3110,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0337
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:31494,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,76
|Açılış
|: 494,01
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:31
|KIMMR
|3,85
|1.013.832
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.048.244
|% 10,00
|
|UNLU
|6,39
|130.413.707
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.058.874
|% 9,97
|
|PENTA
|163,30
|14.460.681
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.255.940
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.785.376
|% -9,72
|
|KTSKR
|58,95
|47.775.639
|% -8,25
|
|NIBAS
|8,80
|17.288.352
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,31
|186.960.307
|% -6,79
|
|THYAO
|13,10
|1.045.377.360
|% 0,38
|
|GARAN
|9,35
|981.847.713
|% 1,85
|
|EREGL
|16,60
|700.483.356
|% 3,36
|
|TRILC
|12,95
|638.299.439
|% -3,65
|
|KRDMD
|6,38
|612.600.266
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,41
|308.762.057
|% 1,26
|
|GARAN
|9,35
|981.847.713
|% 1,85
|
|KRDMD
|6,38
|612.600.266
|% 1,11
|
|THYAO
|13,10
|1.045.377.360
|% 0,38
|
|PETKM
|6,26
|459.065.969
|% 2,12
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6400
|8,6428
|% 0,18
|
|Euro
|10,1477
|10,1509
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,7591
|11,8181
|% 0,07
|
|Frank
|9,3431
|9,3994
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2989
|2,3104
|% 0,23
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,92
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,96
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,11
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|1,41
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Seans Raporu
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