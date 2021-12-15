***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiSerkut Yavuz Ateş--Genel Müdür Yrd. Şükrü Tuncer--İdari ve Mali İşlerden sorumlu yön.Genel Müdür Yrd. Refik Karakaş-Genel Müdür YrdKadın üyelerin sayısı ve oranıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983520BIST