***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.08.2021 15:20
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 06.08.2021 tarihinde (bugün) gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955342
BIST
16:361.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:368,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1009
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:3610,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0500
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:36491,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,12
|Açılış
|: 491,07
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,01
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KTSKR
|35,44
|54.297.275
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.511.126
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.526.317
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.663.224
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|110.920.045
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.379.766
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.710.974
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,62
|96.349.249
|% -9,46
|
|KRSTL
|1,85
|14.211.623
|% -7,04
|
|GARAN
|9,28
|1.744.266.824
|% 0,22
|
|GENIL
|13,00
|776.511.126
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|671.943.267
|% 1,78
|
|THYAO
|12,77
|634.998.092
|% 0,08
|
|SASA
|30,04
|610.144.101
|% 1,28
|
|GARAN
|9,28
|1.744.266.824
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,48
|284.983.746
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|193.612.355
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|297.436.178
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|671.943.267
|% 1,78
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6191
|8,6208
|% 1,18
|
|Euro
|10,1514
|10,1569
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,9413
|12,0012
|% 0,93
|
|Frank
|9,4173
|9,4740
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2902
|2,3017
|% 1,12
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-31,83
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.237
|3.323
|-27,61
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-13,35
|
|Çeyrek
|785
|804
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,93
|71,93
|0,64
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50ISGSY
Yüzde -9.46 oranında düşüşle 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 795, 505 adet işlem
-
16:49BMSCH
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 322, 164 adet işlem
-
16:48TRILC
Yüzde -52.08 oranında düşüşle 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 617 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 11, 231.00 milyon TL de
-
16:46DERIM
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 941 adet işlem