***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.12.2021 15:16
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 10.12.2021 tarihinde (bugün) gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982646
BIST
15:092.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,98
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
15:0913,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1240
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
15:0915,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0914
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
15:09794,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 6,86
|Açılış
|: 794,10
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:09
|EUHOL
|2,31
|22.487.245
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|74.314.370
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.969.712
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,34
|3.827.265.484
|% 1,55
|
|SISE
|15,74
|1.709.590.573
|% 2,21
|
|PETKM
|9,22
|1.662.479.895
|% 3,13
|
|KRDMD
|10,54
|1.583.549.159
|% 0,38
|
|GARAN
|11,75
|1.053.836.346
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,53
|660.963.988
|% 0,00
|
|PETKM
|9,22
|1.662.479.895
|% 3,13
|
|THYAO
|22,34
|3.827.265.484
|% 1,55
|
|TSKB
|1,60
|270.578.167
|% -1,84
|
|KRDMD
|10,54
|1.583.549.159
|% 0,38
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8962
|13,9112
|% 0,90
|
|Euro
|15,6640
|15,6872
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,3137
|18,4055
|% 0,76
|
|Frank
|14,9923
|15,0826
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6987
|3,7173
|% 0,93
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-3,08
|
|Altın Gr.
|790
|790
|2,79
|
|Cumhuriyet
|5.251
|5.330
|36,00
|
|Tam
|5.206
|5.338
|16,65
|
|Yarım
|2.516
|2.582
|8,06
|
|Çeyrek
|1.262
|1.291
|4,02
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|0,03
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|0,68
|