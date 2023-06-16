***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.06.2023 15:52
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 15.06.2023 tarihinde (bugün) gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159438
BIST
17:595.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,78
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0313
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.488,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.488,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:58
|BMSTL
|61,05
|112.097.602
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.831.821
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.870.620
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|105.490.934
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|18.069.292
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.220.483
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.450.303
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|180,90
|7.945.822.596
|% -1,15
|
|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
|
|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
|
|EREGL
|36,78
|2.580.239.953
|% 0,49
|
|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,22
|1.793.226.407
|% 0,70
|
|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
|
|KLGYO
|2,92
|331.303.781
|% 1,39
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6230
|23,6430
|% -0,02
|
|Euro
|25,8139
|25,8470
|% -0,06
|
|Sterlin
|30,1932
|30,3446
|% 0,13
|
|Frank
|26,3284
|26,4870
|% -0,38
|
|Riyal
|6,2824
|6,3139
|% -0,11
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.804
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|0,30
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem