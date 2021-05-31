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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.05.2021 15:22



***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi 12.03.2021 Tarihli Özel durum açıklamamız
İlgi Özel Durum Açıklamamızda diğer hususların yanı sıra özetle Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı arsanın, Şirketimizde %32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile %50-%50 oranında ortaklaşa toplam 37.000.000 TL bedele satın alındığı ve söz konusu arsanın toplam değerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporunda, 37.750.000 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.
29.05.2021 tarihinde Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul  değerleme raporunda, söz konusu arsa ile ilgili olarak 38.375.000 TL değer tespit edilmiştir.
      
Gayrimenkul değerleme raporu ektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939029


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