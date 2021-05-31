***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 15:22
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi 12.03.2021 Tarihli Özel durum açıklamamız
İlgi Özel Durum Açıklamamızda diğer hususların yanı sıra özetle Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı arsanın, Şirketimizde %32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile %50-%50 oranında ortaklaşa toplam 37.000.000 TL bedele satın alındığı ve söz konusu arsanın toplam değerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporunda, 37.750.000 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.
29.05.2021 tarihinde Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporunda, söz konusu arsa ile ilgili olarak 38.375.000 TL değer tespit edilmiştir.
Gayrimenkul değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939029
BIST
15:461.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,30
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:468,4880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0767
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:4610,3605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0814
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:46520,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -4,21
|Açılış
|: 520,05
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:46
|IHLGM
|1,10
|114.862.546
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.681.322
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.670.716
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.897.514
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.762.463
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|RODRG
|15,01
|778.070
|% -6,54
|
|THYAO
|13,32
|1.037.925.558
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,93
|589.985.495
|% 0,51
|
|EREGL
|19,21
|488.366.314
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|416.408.896
|% 3,19
|
|GARAN
|7,95
|383.080.361
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,94
|416.408.896
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,15
|298.184.759
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,10
|114.862.546
|% 10,00
|
|THYAO
|13,32
|1.037.925.558
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,93
|589.985.495
|% 0,51
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4845
|8,4880
|% -0,90
|
|Euro
|10,3553
|10,3605
|% -0,78
|
|Sterlin
|12,0022
|12,0624
|% -0,94
|
|Frank
|9,3924
|9,4489
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2564
|2,2677
|% -0,90
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,82
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.424
|3.510
|-11,42
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|
Seans Raporu
15:46
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15:54GENTS
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 049 adet işlem
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15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 22 kaybederek (% -0.26 ) 1, 237
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15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, TUCLK, BALAT, OYAYO, SNGYO, MZHLD, BRMEN, IHLGM, EPLAS, CELHA
-
15:53
IHLAS, YAYLA, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:53
RODRG, COSMO, GEDZA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında