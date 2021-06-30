***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Enerji Sektörüne dair Varlık ve Şirket satışları için Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. adına mali ve hukuki inceleme (DD) yapılması amacıyla Sn.Refik Karakaş,Sn Gürkan Karaca,İdari ve Mali İşler Direktörü Sn.Şükrü Tuncer ve hukukçumuz Sn Mithat Mengüllüoğlu oy birliği ile yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945025BIST