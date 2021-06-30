***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 12:30
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Enerji Sektörüne dair Varlık ve Şirket satışları için Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. adına mali ve hukuki inceleme (DD) yapılması amacıyla Sn.Refik Karakaş,Sn Gürkan Karaca,İdari ve Mali İşler Direktörü Sn.Şükrü Tuncer ve hukukçumuz Sn Mithat Mengüllüoğlu oy birliği ile yetkili kılınmıştır.
T
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945025
BIST
14:301.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,13
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
14:308,6830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0509
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6673
14:3010,3294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0682
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3114
14:30491,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,15
|Açılış
|: 491,41
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:30
|FADE
|22,44
|57.104.927
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.728.655
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.767.266
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.980.454
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.089
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.289.265
|% -10,00
|
|OZRDN
|10,01
|21.714.593
|% -8,58
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|11.062.448
|% -6,53
|
|GARAN
|8,35
|902.434.707
|% 1,21
|
|THYAO
|13,45
|596.275.300
|% 0,45
|
|KUTPO
|62,75
|452.766.835
|% 5,02
|
|SASA
|27,66
|285.588.031
|% -2,19
|
|KOZAL
|118,20
|274.065.039
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,90
|223.630.771
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|902.434.707
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,17
|221.010.213
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,30
|259.146.604
|% -0,38
|
|THYAO
|13,45
|596.275.300
|% 0,45
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6808
|8,6830
|% -0,58
|
|Euro
|10,3230
|10,3294
|% -0,66
|
|Sterlin
|12,0039
|12,0641
|% -0,40
|
|Frank
|9,3670
|9,4234
|% -0,79
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% -0,57
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-2,28
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.243
|3.326
|-0,68
|
|Yarım
|1.567
|1.609
|-0,33
|
|Çeyrek
|786
|804
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|0,84
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, SASA, TCELL
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14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 02 kaybederek (% -0.41 ) 1, 210
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, FADE, GEDIK, PKENT, INVEO
-
14:45
SNGYO, UFUK, NIBAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:45
EUKYO, DENGE, VANGD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında