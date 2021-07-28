***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2021 11:49
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2021 tarihinde Sn Arife Aslı ÇELİKER'in ayrılması ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğine Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı'na sahip Sn Engin KIRALIOĞLU atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlisi olarak da Sn Irmak ÜNSAL atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952222
BIST
12:001.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
12:008,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5439
12:0010,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:00495,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,44
|Açılış
|: 495,59
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:00
|KATMR
|3,19
|49.384.493
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|23.926.018
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.682.304
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,55
|40.051.105
|% 9,91
|
|BRSAN
|26,68
|55.334.368
|% 9,88
|
|YAYLA
|4,82
|71.423.652
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,55
|9.462.135
|% -3,81
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|METUR
|6,96
|75.860.469
|% -3,73
|
|DOGUB
|6,23
|7.879.880
|% -3,56
|
|GARAN
|8,22
|270.899.145
|% 0,24
|
|THYAO
|12,54
|221.182.989
|% -0,08
|
|KRDMD
|7,53
|212.996.029
|% 0,53
|
|EREGL
|18,59
|208.416.802
|% 0,60
|
|PETKM
|5,54
|203.684.519
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,29
|159.441.353
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,54
|99.844.856
|% -0,39
|
|PETKM
|5,54
|203.684.519
|% -0,72
|
|KARSN
|3,99
|131.835.679
|% 1,01
|
|GARAN
|8,22
|270.899.145
|% 0,24
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5552
|8,5588
|% 0,00
|
|Euro
|10,1141
|10,1291
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8523
|11,9118
|% 0,07
|
|Frank
|9,3301
|9,3863
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% -0,03
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|2,78
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.271
|3.354
|-4,30
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-2,08
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,88
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,03
|
|B. Petrol
|74,18
|74,18
|0,66
|