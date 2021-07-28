***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.06.2021 tarihinde Sn Arife Aslı ÇELİKER'in ayrılması ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğine Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı'na sahip Sn Engin KIRALIOĞLU atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlisi olarak da Sn Irmak ÜNSAL atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952222BIST