***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 15:28
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile www.hospest.com adlı internet sitesi kurucusu Mustafa Tayfun ORAL arasında www.hospest.com adlı internet sitesi üzerinden dijital olarak, müşterilerin tatil ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik ev, otel ve ulaşım araçlarının kiralanması ve satışı işiyle iştigal etmek üzere bir şirket ("Yeni Şirket") kurulması amacıyla hissedarlar sözleşmesi imzalanmıştır. "Yeni Şirket", günümüzde başta konaklama ve ulaşım alanında başarıyla kendini gösteren paylaşım ekonomisi anlayışında dijital pazar yeri sağlayıcısı rolü temelinde önce güçlü bir yerel oyuncu sonrasında da ulusal ve uluslararası çapta etkin bir organizasyon olmayı hedeflemektedir.
"Yeni Şirket"in başlangıç sermayesinin 500.000, TL olması planlanmakta olup, şirketimiz 400.000, TL nakit karşılığı %80 oranında hisse sahibi olacaktır. Mustafa Tayfun ORAL ise www.hospest.com adlı internet sitesi ve bu siteye ilişkin tüm fikri mülkiyet, yazılım geliştirme hakları, ticari markalar, lisanslar, anılan internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan iş'e ilişkin tüm maddi olan ve maddi olmayan varlıkların tamamını "Yeni Şirket" e devredecek ve bunun karşılığında %20 paya sahip olacaktır. Mustafa Tayfun ORAL söz konusu iş ile ilgili olarak tecrübe birikimini "Yeni Şirket" te kullanacak ve "Yeni Şirket"in yönetim kurulunda yer alacaktır.
www.hospest.com adlı internet sitesinin teknik altyapısı büyük oranda tamamlanmış olup, test çalışmaları seviyesinde faaliyet sürdürmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962988
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,82
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.453
En Düşük
1.428
18:058,4449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4495
En Düşük
8,4328
18:059,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0056
En Düşük
9,9775
18:05486,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4433
|8,4530
|% 0,18
|
|Euro
|9,9820
|10,0009
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6418
|11,7002
|% 0,23
|
|Frank
|9,1690
|9,2243
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-1,50
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|71,14
|71,14
|-0,07
|