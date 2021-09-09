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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.09.2021 15:28



***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Şirketimiz ile www.hospest.com adlı internet sitesi kurucusu Mustafa Tayfun ORAL arasında www.hospest.com adlı internet sitesi üzerinden dijital olarak, müşterilerin tatil ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik ev, otel ve ulaşım araçlarının kiralanması ve satışı işiyle iştigal etmek üzere bir şirket ("Yeni Şirket") kurulması amacıyla hissedarlar sözleşmesi imzalanmıştır. "Yeni Şirket", günümüzde başta konaklama ve ulaşım alanında başarıyla kendini gösteren paylaşım ekonomisi anlayışında dijital pazar yeri sağlayıcısı rolü temelinde önce güçlü bir yerel oyuncu sonrasında da ulusal ve uluslararası çapta etkin bir organizasyon olmayı hedeflemektedir.
"Yeni Şirket"in başlangıç sermayesinin 500.000, TL olması planlanmakta olup, şirketimiz 400.000, TL nakit karşılığı %80 oranında hisse sahibi olacaktır. Mustafa Tayfun ORAL ise www.hospest.com adlı internet sitesi ve bu siteye ilişkin tüm fikri mülkiyet, yazılım geliştirme hakları, ticari markalar, lisanslar, anılan internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan iş'e ilişkin tüm maddi olan ve maddi olmayan varlıkların tamamını "Yeni Şirket" e devredecek ve bunun karşılığında %20 paya sahip olacaktır. Mustafa Tayfun ORAL söz konusu iş ile ilgili olarak tecrübe birikimini "Yeni Şirket" te kullanacak ve "Yeni Şirket"in yönetim kurulunda yer alacaktır.
www.hospest.com adlı internet sitesinin teknik altyapısı büyük oranda tamamlanmış olup, test çalışmaları seviyesinde faaliyet sürdürmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962988


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ORCAY 14,33 160.667.615 % 9,98  
DOBUR 22,94 1.829.101 % 9,97  
YEOTK 32,20 73.601.923 % 9,97  
BALAT 9,82 2.451.472 % 9,97  
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Riyal 2,2431 2,2544 % -0,25  
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Altın Gr. 487 487 0,13  
Cumhuriyet 3.223 3.272 3,00  
Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 -0,08  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,00  
B. Petrol 71,14 71,14 -0,07  
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