***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2021 18:33
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Kare 1) sermayesinin 50.000 TL'den 1.750.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan sermayenin tamamının Kare 1'den olan alacağımıza mahsup edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu işlem nedeniyle Şirketimizden herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965237
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.397
En Düşük
1.376
18:058,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1039
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
18:0510,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0827
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
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10,4184
En Düşük
10,2810
18:05499,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,21
|Açılış
|: 499,18
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|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8624
|8,8658
|% 1,19
|
|Euro
|10,3783
|10,3918
|% 0,80
|
|Sterlin
|12,0753
|12,1358
|% 0,75
|
|Frank
|9,5377
|9,5951
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3554
|2,3673
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|9,52
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,28
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|
|B. Petrol
|77,90
|77,90
|0,67
|