***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Kare 1) sermayesinin 50.000 TL'den 1.750.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan sermayenin tamamının Kare 1'den olan alacağımıza mahsup edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu işlem nedeniyle Şirketimizden herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965237BIST