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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2021 14:44



***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2021 yılında şirketimizin faaliyetlerinin büyümesi ve çeşitlenmesi nedeniyle organizasyon şemamızda değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.
 
Bu çerçevede
A) Şirketimiz organizasyonundaki, Yatırımlar Direktörlüğü'nün Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Finansman ve Enerji Yatırımlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığının, Finansman ve İş Geliştirmeden sorumlu  Genel Müdür Yardımcılığı olarak değiştirilmesine,
B) Şirketimizde İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ihdas edilmesine,
C) Yatırımlar Direktörü olarak görev yapan Sn. Ertürk Zafer Ateş'in, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne Müdürler Kurulu Başkanı  olarak atanmasına,
D) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Serkut Yavuz Ateş'in Yatırımlardan sorumlu  Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,  
E) Hali hazırda İdari ve Mali İşlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz olan Sn. Şükrü Tuncer'in İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,
F) Hali hazırda Finansman ve Enerji Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Refik Karakaş'ın Finansman ve İş Geliştirmeden sorumlu  Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965711


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