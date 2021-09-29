***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılında şirketimizin faaliyetlerinin büyümesi ve çeşitlenmesi nedeniyle organizasyon şemamızda değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.Bu çerçevedeA) Şirketimiz organizasyonundaki, Yatırımlar Direktörlüğü'nün Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Finansman ve Enerji Yatırımlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığının, Finansman ve İş Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı olarak değiştirilmesine,B) Şirketimizde İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ihdas edilmesine,C) Yatırımlar Direktörü olarak görev yapan Sn. Ertürk Zafer Ateş'in, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanmasına,D) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Serkut Yavuz Ateş'in Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,E) Hali hazırda İdari ve Mali İşlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz olan Sn. Şükrü Tuncer'in İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,F) Hali hazırda Finansman ve Enerji Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Refik Karakaş'ın Finansman ve İş Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965711BIST