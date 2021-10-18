***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.09.2021 tarihinde yaptığımız açıklamada Şirketimizin Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirmeyi planladığı konut projesinin ve ileride gündemimize gelebilecek diğer gayrimenkul projelerinin inşaatı için F tipi müteahhitlik belgesi sahibi Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin (Gündemir İnşaat) tamamının 275.000 TL bedelle satın alındığı belirtilmiştir.Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirmeyi planladığımız konut projesinin inşaatı için %100 bağlı ortaklığımız olan Gündemir İnşaat ile müteahhitlik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında tüm yetki ve kontrol Şirketimizde olacaktır. İnşaatın maliyetleri ve finansmanı Şirketimiz tarafından karşılanacak olup, sözleşme kapsamında Gündemir İnşaat'ın karı %5 oranında olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971215BIST