***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 08:30
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denizli ili, Çal İlçesi'nde 6 adet tesisten oluşan toplam 3,87 Mw gücündeki güneş enerjisi santrallerinin ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma haklarının şirketimiz tarafından 2 etapta devir alınmasına yönelik sözleşme (Devir Sözleşmesi) imzalanmıştır.
Bu kapsamda ilk etapta Kaynar Enerji A.Ş. bünyesindeki 1,04 Mw gücündeki güneş enerjisi santralinin ve bu santralin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanları (Kaynar -1) (arazi bedeli, ve %18 KDV dahil olmak üzere) 1.423.004 USD bedelle devir alınmasına ilişkin işlemlere başlanacaktır. Kaynar-1 GES tesisinin ve bağlantı anlaşmalarının devrinin 2021 yılı Kasım ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Devir Sözleşmesi uyarınca, ikinci etapta, Denar Enerji A.Ş. ve Günar Enerji A.Ş. bünyesindeki 5 adet tesisten oluşan toplam 2,83 Mw güneş enerjisi santralleri ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanları (arazi bedelleri ve %18 KDV dahil olmak üzere) 4.175.900 USD karşılığında hisse devri veya varlık devri yoluyla alınacaktır. Bu işlemin finansmanının ileride yapacağımız bir sermaye artırımı ile sağlanması planlanmaktadır. Söz konusu devirlerin sağlanması, sözleşmede belirtilen diğer şartların yanı sıra planlanan sermaye artırımını gerçekleştirmemiz, söz konusu tesisler ve varlıklar ile ilgili yasal şartların yerine getirilmiş olduğunun tespiti ile söz konusu tesisler üzerindeki banka ve finans kurumlarının ipotek ve rehinlerinin kaldırılması koşullarına bağlı olup devirlerin 2022 yılı Nisan Mayıs aylarında tamamlanması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976946
BIST
11:481.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,17
|Açılış
|: 1.631
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|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:489,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
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9,9857
En Düşük
9,8824
11:4811,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0180
|Açılış
|: 11,3450
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|Önceki Kapanış
|: 11,3700
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11,4278
En Düşük
11,3199
11:48590,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,34
|Açılış
|: 590,92
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|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,23
BIST En Aktif Hisseler11:48
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,66
|20.209.883
|% 9,15
|
|HEDEF
|3,52
|27.410.441
|% 8,98
|
|DOAS
|44,84
|167.830.814
|% 8,00
|
|CEOEM
|9,99
|29.840.285
|% 7,19
|
|KZBGY
|32,02
|9.666.614
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,59
|223.468.002
|% -9,83
|
|ADESE
|1,22
|422.987.214
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,39
|53.666.292
|% -7,36
|
|NUGYO
|11,37
|4.724.542
|% -6,34
|
|PETKM
|7,54
|1.371.922.210
|% -1,44
|
|GARAN
|10,63
|502.660.441
|% 0,28
|
|ADESE
|1,22
|422.987.214
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,47
|403.996.428
|% 0,67
|
|THYAO
|17,99
|368.223.025
|% 1,52
|
|ADESE
|1,22
|422.987.214
|% -9,63
|
|PETKM
|7,54
|1.371.922.210
|% -1,44
|
|ODAS
|1,57
|218.620.764
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,06
|178.679.296
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,47
|403.996.428
|% 0,67
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9171
|9,9235
|% 0,20
|
|Euro
|11,3605
|11,3684
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,2542
|13,3206
|% 0,43
|
|Frank
|10,7251
|10,7897
|% 0,20
|
|Riyal
|2,6371
|2,6503
|% 0,15
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-8,20
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|-0,61
|
Seans Raporu
11:48
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12:03ICBCT
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