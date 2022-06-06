***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 08:05
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.04.2022 Tarihli Kap açıklamamızda lansman çalışmalarına başladığımızı açıkladığımız, Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsa üzerinde devam eden gayrimenkul projesi kapsamındaki bağımsız bölümler için kat irtifaki tapuları çıkmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034753
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
0
En Düşük
0
18:0516,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1546
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5719
En Düşük
15,9954
18:0517,8272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2304
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8272
En Düşük
17,3505
18:05986,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,79
|Açılış
|: 987,24
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|16,35
|101.555.130
|% 7,14
|
|MERIT
|31,12
|24.798.024
|% 0,48
|
|USAK
|1,69
|14.829.238
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,52
|8.602.570
|% 0,00
|
|SONME
|29,08
|4.007.150
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|14.829.238
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,52
|8.602.570
|% 0,00
|
|SONME
|29,08
|4.007.150
|% 0,00
|
|TATGD
|14,99
|9.137.183
|% 0,00
|
|YUNSA
|32,14
|57.647.076
|% 0,00
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 0,00
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% 0,00
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% 0,00
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 0,00
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5534
|16,5689
|% 0,94
|
|Euro
|17,7866
|17,8272
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,6782
|20,7819
|% 1,18
|
|Frank
|17,1462
|17,2495
|% 0,92
|
|Riyal
|4,4010
|4,4230
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|2,86
|
|Altın Gr.
|987
|987
|9,72
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,26
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,78
|
Seans Raporu
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