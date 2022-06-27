***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 12:04
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.11.2021 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz Denizli ili Çal ilçesi'ndeki 1,04 MW'lık güneş enerjisi santralinin %18 KDV dahil 1.423.000 USD bedelle devralınması işleminin finansmanı büyük oranda şirketimizde %33,5 paya sahip BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'den (BCC) alınan 10.000.000 TL borç ile sağlanmıştır. Söz konusu TL cinsinden borç 27.06.2022 tarihi itibariyle 10.036.855,78 TL'ye ulaşmıştır.
Kısa vadeli banka kredisi kullanımlarını minimumda tutma stratejimiz ve devam eden gayrimenkul projemizde ortaya çıkabilecek nakit ihtiyaçları dikkate alınarak, söz konusu borcun Şirketimizin Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsa üzerinde devam eden gayrimenkul projesi kapsamındaki bir bağımsız bölümün BCC'ye devredilmesi ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu devir işlemindnda belirlenen 11.755.000 TL değer dikkate alınmıştır.
Söz konusu gayrimenkul değerleme raporunda değer, bölgedeki emsal konutların birim metrekare fiyatlarını esas alan pazar yaklaşımı ile tespit edilmiştir. Değer tespitinde söz konusu bağımsız bölümün tamamlanması durumundaki değeri esas alınmış, projenin hali hazırda tamamlanmamış olması dikkate alınarak bir iskonto uygulanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039365
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1130
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
18:0517,5250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05974,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,23
|Açılış
|: 974,08
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.256.999
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.224
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.828.873
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.662.257
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|982.626
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.599.079
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.742.558
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.680.083
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.207.822
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.151.403
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.012.872.949
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.878.259.423
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.566.829.818
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.428.665.422
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.215.395.225
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.130.274.290
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|710.391.497
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.183.924
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.483.453
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.215.395.225
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6213
|16,6336
|% 0,65
|
|Euro
|17,4777
|17,5247
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,2382
|20,3397
|% 0,10
|
|Frank
|17,3100
|17,4143
|% 0,54
|
|Riyal
|4,4192
|4,4414
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-3,01
|
|Altın Gr.
|974
|974
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.487
|6.609
|17,00
|
|Yarım
|3.180
|3.232
|8,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.616
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,95
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de