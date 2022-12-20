***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi1.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayelerinde %100 oranında pay sahibi olduğu, bağlı ortaklıklarımız (i) Kare1 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (ii) Kare2 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (iii) Kare3 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (iv) Kare4 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş ve (v) Kare5 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş,'nin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle Kare1 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş. bünyesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 nci maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 156 ncı maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme işlemi, 20.12.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve birleşme işlemi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088796BIST