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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

21.04.2021 09:04



***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

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Pay Satış Bilgi Formu

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Açıklamalar

   Şirketimizde %20,6 paya sahip olan Sn Haluk BAHADIR tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında sahip olduğu Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Şirketimiz) sermayesinin %20,6'sına karşılık gelen 3.708.693 TL nominal tutarlı payının Borsada İşlem Gören Niteliğe dönüşmesine ilişkin, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 20.04.2021 tarihinde  Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929804


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Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
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Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,08  
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