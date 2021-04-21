***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde %20,6 paya sahip olan Sn Haluk BAHADIR tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında sahip olduğu Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Şirketimiz) sermayesinin %20,6'sına karşılık gelen 3.708.693 TL nominal tutarlı payının Borsada İşlem Gören Niteliğe dönüşmesine ilişkin, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 20.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929804BIST