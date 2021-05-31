***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
31.05.2021 13:33
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklarımızdan Sayın Haluk BAHADIR'ın, Şirketimiz sermayesinin %20,6' sına tekabül eden 3.708.693 TL nominal değerli paylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde Borsada İşlem Gören Niteliğe dönüşmesine ilişkin, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle Kurul'a başvurduğu 21.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.
Kurul'un 20.05.2021 tarihli toplantısında, Sayın Haluk BAHADIR'ın söz konusu talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Kurulca onaylı pay satış bilgi formu Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938980
BIST
14:471.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,69
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
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1.427
En Düşük
1.416
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
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526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler14:45
|IHLGM
|1,10
|104.352.088
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.215.938
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|20.247.646
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.484.410
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|39.592.861
|% -9,95
|
|SANFM
|15,34
|1.934.654
|% -7,03
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|THYAO
|13,29
|812.589.294
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,94
|536.608.662
|% 0,63
|
|EREGL
|19,28
|433.671.692
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,94
|408.053.848
|% 3,19
|
|GARAN
|7,94
|354.316.271
|% -0,50
|
|EKGYO
|1,94
|408.053.848
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,15
|258.806.125
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,10
|104.352.088
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|78.701.319
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,94
|536.608.662
|% 0,63
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5130
|8,5163
|% -0,57
|
|Euro
|10,3892
|10,3962
|% -0,44
|
|Sterlin
|12,0253
|12,0856
|% -0,75
|
|Frank
|9,4073
|9,4640
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2607
|2,2720
|% -0,71
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,53
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-12,00
|
|Tam
|3.423
|3.510
|-11,66
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,64
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,82
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,63
|69,63
|0,91
|