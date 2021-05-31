***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklarımızdan Sayın Haluk BAHADIR'ın, Şirketimiz sermayesinin %20,6' sına tekabül eden 3.708.693 TL nominal değerli paylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde Borsada İşlem Gören Niteliğe dönüşmesine ilişkin, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle Kurul'a başvurduğu 21.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.Kurul'un 20.05.2021 tarihli toplantısında, Sayın Haluk BAHADIR'ın söz konusu talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Kurulca onaylı pay satış bilgi formu Ek'te yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938980BIST