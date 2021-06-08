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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2021 15:16



***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Banka İBAN nosu önceki bildirimde arada boşluk bırakılarak yazıldığından,boşluk olmadan MKK nın talebi doğrultusunda güncellenmiş olarak tekrar yayınlanmıştır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
METUR, TREMETU00012 18.000.000 36.000.000,000 200,00000 1,00 METUR, TREMETU00012 Hamiline METUR(RÜÇHAN), TRRMETU00022

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 18.000.000 36.000.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından aşağı olmamak üzere satış süresinin birimini takip eden üç işgünü içinde BCC Yatırım tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.06.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.05.2021
Ödeme Tarihi 11.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %200 oranında 36.000.000 TL artırılarak, 18.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 36.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 04.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.
- Şirketimiz pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %200 olup, ellerindeki payların %200'ü oranında yeni pay alma hakları 09.06.2021 – 23.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak belirlenmiştir.
- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.
- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda belirtilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulacak olup, satılamayan pay olması durumunda satılmayan paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da gerçekleşecek günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından aşağı olmamak üzere satış süresinin birimini takip eden üç işgünü içinde BCC Yatırım tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınacaktır.
Güncelleme nedeni: Banka İBAN nosu önceki bildirimde arada boşluk bırakılarak yazıldığından,boşluk olmadan MKK nın talebi doğrultusunda güncellenmiş olarak tekrar yayınlanmıştır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onayl_ _zahname.pdf
EK: 2 Onaylı TSSD.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941062


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