***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Payların Borsa Birincil Piyasa Satış TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 54.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)METUR, TREMETU00012 18.000.000 36.000.000,000 200,00000 1,00 METUR, TREMETU00012 Hamiline METUR(RÜÇHAN), TRRMETU00022 29.863,91Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 18.000.000 36.000.000,000 200,00000 29.863,910Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından aşağı olmamak üzere satış süresinin birimini takip eden üç işgünü içinde BCC Yatırım tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.06.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.02.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.05.2021Ödeme Tarihi 11.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 18.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 36.000.000 Türk Lirası arttırılarak 54.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin 09.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 23.06.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 29.863.91TL olup, ilgili paylar 28.06.2021- 29.06.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birinci Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birinci Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.metemtur.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet sitesinde (www.a1capital.com.tr) yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 KULLANILMAYAN PAY RAPORU.pdfEK: 2 METUR.TSSD.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943947BIST