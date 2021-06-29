***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullandırılmasından Sonra Kalan Payların Satışı ve Sermaye Artırımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 54.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)METUR, TREMETU00012 18.000.000 36.000.000,000 200,00000 1,00 METUR, TREMETU00012 Hamiline METUR(RÜÇHAN), TRRMETU00022 29.863,91Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 18.000.000 36.000.000,000 200,00000 29.863,910Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından aşağı olmamak üzere satış süresinin birimini takip eden üç işgünü içinde BCC Yatırım tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.06.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.02.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.05.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %200 oranında 36.000.000 TL artırılarak, 18.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 36.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 04.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.09.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 23.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam 29.863,910 TL nominal değerli payların Şirketimizin 24.06.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden satışına 28.06.2021 tarihinde başlanmış ve aynı gün içinde tüm payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı tamamlanmıştır.Sermaye artırım sürecinde 53.970.136,09 TL'si mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanımından, 182.463 TL'si ise 29.863,910 TL nominal değerli payların 6,11 TL fiyattan Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 54.152.599,09 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 KULLANILMAYAN PAY RAPORU.pdfEK: 2 METUR.TSSD.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944789BIST