***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Payların Borsa Birincil Piyasa Satış TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 108.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)METUR, TREMETU00012 54.000.000 54.000.000,000 100,00000 1,00 METUR, TREMETU00012 Hamiline METUR(RÜÇHAN), TRRMETU00030 97.585,183Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 54.000.000 54.000.000,000 100,00000 97.585,183Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.01.2024Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 29.01.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 06.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 54.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 15.01.2024 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 29.01.2024 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 97.585,183 TL olup, kalan payların, 1-2 Şubat 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı l TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmiş olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr),Şirketimizin internet sitesinde (www.metemtur.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet sitesinde (www.a1capital.com.tr) yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 KULLANILMAYAN PAY RAPORU.pdfEK: 2 METEMTUR TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU 2024...pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243543BIST