***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 108.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)METUR, TREMETU00012 54.000.000 54.000.000,000 100,00000 1,00 METUR, TREMETU00012 Hamiline METUR(RÜÇHAN), TRRMETU00030 97.585,183Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 54.000.000 54.000.000,000 100,00000 97.585,183Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.01.2024Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 29.01.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 06.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 20.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.000.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 108.000.000 TL'na artırılması nedeniyle tadil edilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.03.2024 tarihinde tescil, 20.03.2024 tarih ve 11047 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.Tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 20 MART 2024 TARİHLİ 11047 NOLU Ticaret Sicil Gazetesi.pdfEK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260478BIST