***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.09.2021 13:58
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961684
BIST
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|OYLUM
|4,40
|32.975.772
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|218.328
|% 10,00
|
|FRIGO
|20,58
|68.846.800
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|35.535.851
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|2,42
|4.566.561
|% -6,20
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|BURCE
|20,64
|6.906.894
|% -5,23
|
|LUKSK
|48,20
|9.412.267
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|
|THYAO
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|743.265.954
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|
|GARAN
|9,79
|524.699.748
|% -0,71
|
|SASA
|28,28
|442.760.101
|% 0,28
|
|EREGL
|18,20
|276.029.029
|% -1,14
|
|KRDMD
|7,67
|233.571.155
|% -0,39
|
|ZOREN
|1,74
|173.892.028
|% 6,75
|
|ODAS
|1,54
|106.907.530
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,42
|167.516.318
|% -2,81
|
|THYAO
|12,85
|743.265.954
|% -0,39
|
|GARAN
|9,79
|524.699.748
|% -0,71
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2965
|8,3007
|% 0,32
|
|Euro
|9,8494
|9,8560
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4576
|11,5150
|% 0,37
|
|Frank
|9,0482
|9,1027
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2094
|2,2204
|% 0,42
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,23
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|5,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|7,32
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|3,55
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,77
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|0,38
|