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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

16.11.2021 13:29
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun K


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977997


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