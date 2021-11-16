***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.11.2021 13:29
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977997
BIST
14:471.698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,18
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
14:4710,2026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1448
|Açılış
|: 10,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
14:4711,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1689
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
14:47614,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 11,44
|Açılış
|: 614,13
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ELITE
|19,72
|92.696.270
|% 9,98
|
|DITAS
|19,75
|29.235.836
|% 9,97
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.451.375
|% 9,83
|
|PENTA
|158,30
|28.106.652
|% -9,95
|
|OYLUM
|8,07
|9.904.402
|% -7,88
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|NUGYO
|10,27
|8.889.415
|% -5,95
|
|ARASE
|98,45
|47.753.426
|% -5,70
|
|GARAN
|12,32
|2.518.145.923
|% 5,93
|
|YKBNK
|3,45
|2.042.757.132
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,24
|2.012.034.280
|% 3,87
|
|PETKM
|7,79
|1.657.827.180
|% -1,77
|
|ISCTR
|7,01
|1.115.403.820
|% 0,29
|
|YKBNK
|3,45
|2.042.757.132
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,18
|380.562.523
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,24
|2.012.034.280
|% 3,87
|
|PETKM
|7,79
|1.657.827.180
|% -1,77
|
|TSKB
|1,63
|341.366.174
|% -5,23
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1966
|10,2026
|% 1,44
|
|Euro
|11,5984
|11,6050
|% 1,48
|
|Sterlin
|13,6812
|13,7499
|% 1,75
|
|Frank
|10,9498
|11,0158
|% 1,16
|
|Riyal
|2,7111
|2,7247
|% 1,38
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|10,51
|
|Altın Gr.
|614
|614
|11,75
|
|Cumhuriyet
|4.086
|4.147
|120,00
|
|Tam
|4.049
|4.151
|103,77
|
|Yarım
|1.957
|2.008
|50,20
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,10
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|0,15
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,56
|
Seans Raporu
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