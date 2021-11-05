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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.11.2021 18:14
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KORAY ETİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 05.04.2019 İcrada Görevli Değil TRİCON ÇEVRE ENERJİ GIDA YAT.SAN VE TİC LTDŞTİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
SERKUT YAVUZ ATEŞ 05.04.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı BCC Yatırım ve Dan. - Yönetim Kurulu Başkanı 0 Bağımsız Üye Değil
ŞÜKRÜ TUNCER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.02.2019 İcrada Görevli İdari ve Mali İşlerden sorumlu Yönetici Tulpar Yatırım-(Şirket Müdürü ve ortağı), Frig Danışmanlık-(Şirket Müdürü ve Ortağı) Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
REFİK KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 07.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Pürpak Endüstriyel Yıkama Hizmetleri /Şirket Sahibi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
CEMAL LEVENT GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 09.06.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi (Başkan)-Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)
UMUT KAAN ÖZSAVANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.04.2021 İcrada Görevli Değil - Özer Mali Danışmanlık ve Müşavirlik Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi(Başkan)-Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)-Denetim Komitesi (Üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975266


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