Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2022 16:31
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 1750000 1750000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare2 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare3 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare4 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kare5 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÜNDEMİR İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic.ve San.Ltd.Şti İnşaat 1750000 1750000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
HOSPEST Turizm Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret AŞ Turizm 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022929


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:552.473
Değişim :  -3,27% |  -83,51
Açılış :  2.550  
Önceki Kapanış :  2.557  
En Yüksek
2.561 En Düşük
2.466
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,52 482.916 % 9,97  
DAGHL 25,64 7.245.647 % 9,95  
IHAAS 21,16 13.458.314 % 9,92  
KLSYN 2,16 65.401.628 % 9,64  
TIRE 13,47 152.572.840 % 6,57  
daha fazla
17:55 Alış Satış %  
Dolar 14,7481 14,7550 % 0,36  
Euro 15,9018 15,9163 % -0,21  
Sterlin 18,8994 18,9942 % -1,04  
Frank 15,3421 15,4346 % -0,11  
Riyal 3,9215 3,9412 % 0,33  
daha fazla
17:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -16,36  
Altın Gr. 919 919 -3,12  
Cumhuriyet 6.132 6.224 25,00  
Tam 6.110 6.262 32,21  
Yarım 2.953 3.029 15,58  
Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 -0,45  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,16  
B. Petrol 106 106 -1,85  
Seans Raporu 17:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru