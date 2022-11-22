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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.11.2022 14:59
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ENGİN KIRALIOĞLU SERMAYE PİYASASI. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 28.07.2021 0212 282 97 87 engink@metemtur.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 112167
ÖMER İSLAM SERMAYE PİYASASI. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ . 22.11.2022 0212 282 97 87 omerislam@metemtur.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KORAY ETİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 05.04.2019 TRİCON DANIŞMANLIK LTD ŞTİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
SERKUT YAVUZ ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 05.04.2019 İcrada Görevli Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı BCC Yatırım ve Dan. - Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞÜKRÜ TUNCER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.02.2019 İcrada Görevli İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tulpar Yatırım-(Şirket Müdürü ve ortağı) Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
REFİK KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 07.07.2021 İcrada Görevli Pürpak Endüstriyel Yıkama Hizmetleri /Şirket Sahibi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
CEMAL LEVENT GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 09.06.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi (Başkan)-Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)
UMUT KAAN ÖZSAVANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.04.2021 İcrada Görevli Değil - Özer Mali Danışmanlık ve Müşavirlik Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi(Başkan)-Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)-Denetim Komitesi (Üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081590


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IMASM 169,40 29.485.951 % 10,00  
CMENT 66,00 2.329.008 % 10,00  
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Tam 7.011 7.080 8,00  
Yarım 3.405 3.461 4,00  
Çeyrek 1.697 1.730 2,00  
Gümüş.Ons 21,25 21,29 0,40  
Gümüş Gr. 12,74 12,76 0,27  
B. Petrol 88,67 88,67 1,22  
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