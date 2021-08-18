***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 19:45
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 01.01.2021 ile 30.06.2021 dönemine ilişkin konsolide finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo, faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959138
BIST
15:011.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,49
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.451
15:018,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0782
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
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8,5475
En Düşük
8,3769
15:019,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
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|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
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10,0134
En Düşük
9,8798
15:01487,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,37
|Açılış
|: 487,47
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|HALKB
|4,86
|273.784.509
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,44
|24.836.303
|% 0,00
|
|GENIL
|16,40
|290.565.231
|% 0,00
|
|AEFES
|22,16
|24.393.619
|% 0,00
|
|RTALB
|21,42
|43.911.291
|% 0,00
|
|HALKB
|4,86
|273.784.509
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,44
|24.836.303
|% 0,00
|
|GENIL
|16,40
|290.565.231
|% 0,00
|
|AEFES
|22,16
|24.393.619
|% 0,00
|
|RTALB
|21,42
|43.911.291
|% 0,00
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% 0,00
|
|THYAO
|12,25
|556.086.815
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% 0,00
|
|TUPRS
|101,90
|453.079.616
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,58
|259.125.958
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|122.155.095
|% 0,00
|
|HALKB
|4,86
|273.784.509
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|51.496.013
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,26
|43.109.597
|% 0,00
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5282
|8,5308
|% 0,98
|
|Euro
|9,9852
|9,9917
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,6462
|11,7046
|% 0,85
|
|Frank
|9,2322
|9,2879
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2552
|2,2666
|% 0,64
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|10,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|21,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|10,46
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,94
|