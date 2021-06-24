***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 36.000.000 Türk Lirası arttırılarak 54.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin 09.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 23.06.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 29.863.91TL olup, ilgili paylar 28.06.2021- 29.06.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birinci Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birinci Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.metemtur.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet sitesinde (www.a1capital.com.tr) yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943949BIST