***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
24.06.2021 14:24
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 36.000.000 Türk Lirası arttırılarak 54.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin 09.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 23.06.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 29.863.91TL olup, ilgili paylar 28.06.2021- 29.06.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birinci Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birinci Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.metemtur.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet sitesinde (www.a1capital.com.tr) yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943949
BIST
14:211.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
14:218,6813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0413
|Açılış
|: 8,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6858
En Düşük
8,6368
14:2110,3790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0686
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3898
En Düşük
10,3104
14:21498,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,84
|Açılış
|: 498,07
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
498,24
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler14:20
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.561.374
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.684.959
|% 9,99
|
|KENT
|267,50
|3.026.320
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|145.719.295
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,16
|11.819.564
|% -6,51
|
|FLAP
|2,56
|20.057.857
|% -5,88
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|VKGYO
|1,58
|37.137.959
|% -5,39
|
|THYAO
|14,54
|605.650.163
|% -0,14
|
|GARAN
|8,37
|574.824.667
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,24
|465.439.918
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,12
|442.545.785
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,65
|291.804.963
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|465.439.918
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,12
|442.545.785
|% 0,47
|
|GARAN
|8,37
|574.824.667
|% 1,21
|
|KRDMD
|6,65
|291.804.963
|% 0,00
|
|HALKB
|5,26
|225.822.838
|% 0,57
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6778
|8,6806
|% 0,47
|
|Euro
|10,3706
|10,3768
|% 0,64
|
|Sterlin
|12,0494
|12,1098
|% 0,18
|
|Frank
|9,4116
|9,4683
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% 0,45
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,63
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.342
|0,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|2,41
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|1,16
|
|Çeyrek
|795
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,07
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|-0,08
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35CRDFA
Yüzde 5.25 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 050, 710 adet işlem
-
14:34GLRYH
Yüzde 9.02 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 326, 431 adet işlem
-
14:33SAMAT
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 129, 913 adet işlem
-
14:32VAKFN
Yüzde 9.98 oranında artışla 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 906, 681 adet işlem
-
14:31XU100
Endeks 1, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 6, 750.00 milyon TL de