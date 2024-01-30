***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 54.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 15.01.2024 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 29.01.2024 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 97.585,183 TL olup, kalan payların, 1-2 Şubat 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı l TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmiş olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr),Şirketimizin internet sitesinde (www.metemtur.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet sitesinde (www.a1capital.com.tr) yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243544BIST