***METUR* *OBAMS* *CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.03.2024 09:03
***METUR******OBAMS******CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, METUR, OBAMS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263550
BIST
'
10:288.941
En Düşük
|Değişim
|: 1,52%
|| 134,16
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.943
10:2832,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0639
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2835,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0083
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,9352
10:282.279,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,37
|Açılış
|: 2.279,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:26
|AKENR
|11,55
|405.835.417
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.118.440
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|25.480.256
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|12.651.394
|% 9,98
|
|SASA
|43,00
|1.110.327.061
|% 9,97
|
|OYAYO
|39,34
|725.862
|% -9,98
|
|BJKAS
|47,24
|31.405.343
|% -9,15
|
|ERSU
|41,56
|31.030.317
|% -8,78
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|DOBUR
|191,00
|7.131.186
|% -6,51
|
|THYAO
|286,00
|1.233.823.384
|% 1,15
|
|SASA
|43,00
|1.110.327.061
|% 9,97
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|GUBRF
|176,30
|1.052.313.178
|% 6,14
|
|HEKTS
|17,39
|731.646.923
|% 6,56
|
|ISCTR
|11,09
|708.281.350
|% 2,31
|
|HEKTS
|17,39
|731.646.923
|% 6,56
|
|ZOREN
|5,64
|228.011.693
|% 2,36
|
|AKENR
|11,55
|405.835.417
|% 10,00
|
|PETKM
|20,52
|573.189.876
|% 2,60
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3122
|32,3173
|% 0,21
|
|Euro
|35,0926
|35,1221
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,9937
|41,1992
|% -0,21
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6691
|8,7125
|% -0,01
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,51
|24,54
|% 0,66
|
|Platin
|898,65
|899,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,55
|1.003,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,39
|2.194,69
|% 0,66
|