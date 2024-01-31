***MGA* *MPATA* *MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MGA******MPATA******MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [MGA, MPATA]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar· Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2024 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' den, 2024 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ile Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' den alınmasına,· Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu portföyünde 2024 yılı için değerleme yaptırılması gereken Metropol İstanbul Projesi dahilindeki bağımsız bölümlerin değerlemesi için Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' den, diğer varlıklar için Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.' den, 2024 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.' den alınmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244900BIST