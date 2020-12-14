MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.12.2020 17:33
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi http://www.mbdenetim.com.tr//
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@mbdenetim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893063
BIST
17:481.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 19,87
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:487,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:489,5509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0475
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:48463,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,63
|Açılış
|: 463,32
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:48
|VERTU
|10,67
|28.375.684
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.925.656
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.925.656
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.528.580
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|GEDZA
|25,42
|74.697.725
|% -9,21
|
|PETKM
|4,85
|2.222.049.247
|% 1,25
|
|SISE
|7,32
|2.130.686.360
|% 1,24
|
|GARAN
|9,70
|2.117.101.017
|% 1,78
|
|THYAO
|12,56
|1.916.039.460
|% 1,21
|
|KRVGD
|16,02
|1.689.525.232
|% 0,69
|
|PETKM
|4,85
|2.222.049.247
|% 1,25
|
|ODAS
|4,00
|1.449.811.311
|% 9,59
|
|KRDMD
|5,40
|1.682.223.330
|% 1,31
|
|YKBNK
|3,09
|944.861.227
|% 3,00
|
|SISE
|7,32
|2.130.686.360
|% 1,24
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8458
|7,8498
|% 0,10
|
|Euro
|9,5427
|9,5509
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,4579
|10,5104
|% 1,13
|
|Frank
|8,8134
|8,8665
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0850
|2,0954
|% 0,02
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-5,16
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,05
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|0,25
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
-
17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISATR, SUMAS, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında