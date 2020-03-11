***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 12:14
***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MGROS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MGROS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826879
BIST
12:33102.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.475,38
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:336,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,1640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:336,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,9640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:33328,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,33
|Açılış
|: 328,91
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|26.505.602
|% 19,79
|
|LKMNH
|7,05
|25.670.049
|% 17,89
|
|BIZIM
|9,05
|12.759.703
|% 14,85
|
|SOKM
|9,24
|17.976.749
|% 14,50
|
|CRFSA
|6,60
|29.968.976
|% 11,30
|
|BRKSN
|2,95
|2.511.757
|% -14,74
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|HALKS
|2,97
|45.934
|% -9,73
|
|SAFKR
|3,16
|1.208.343
|% -7,87
|
|ODAS
|1,67
|122.215.098
|% -2,91
|
|IHLGM
|1,18
|74.953.936
|% -0,84
|
|TKNSA
|7,06
|62.359.893
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,29
|60.505.339
|% 0,78
|
|MPARK
|18,00
|44.557.391
|% 9,56
|
|ODAS
|1,67
|122.215.098
|% -2,91
|
|IHLGM
|1,18
|74.953.936
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,29
|60.505.339
|% 0,78
|
|ADESE
|1,28
|34.299.527
|% 2,40
|
|RTALB
|2,30
|26.505.602
|% 19,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9654
|8,0054
|% 0,48
|
|Frank
|6,5576
|6,5971
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6376
|1,6458
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|9,80
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,40
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,00
|
|Çeyrek
|526
|537
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|36,64
|36,64
|-0,58
|