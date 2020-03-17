***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:02
***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MGROS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829983
BIST
12:2682.280
En Yüksek
|Değişim
|: -6,38%
|| -5.608,50
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
82.257
12:266,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4633
En Düşük
6,4177
12:267,1838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:26308,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -5,29
|Açılış
|: 308,15
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.905.818
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|AYGAZ
|8,29
|1.467.871
|% -10,38
|
|DOAS
|6,12
|1.972.476
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|4.628.118
|% -10,00
|
|GEREL
|1,71
|2.787.962
|% -10,00
|
|AVTUR
|0,99
|1.191.477
|% -10,00
|
|ASELS
|20,66
|377.812.824
|% -9,86
|
|NUGYO
|2,18
|360.000.000
|% -6,84
|
|THYAO
|7,51
|294.030.698
|% -8,75
|
|GARAN
|7,94
|248.255.936
|% -3,05
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|NUGYO
|2,18
|360.000.000
|% -6,84
|
|TSKB
|0,86
|47.792.267
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,78
|39.360.562
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|THYAO
|7,51
|294.030.698
|% -8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8423
|7,8816
|% -0,36
|
|Frank
|6,7522
|6,7929
|% -0,20
|
|Riyal
|1,7161
|1,7247
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-30,65
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|36,00
|
|Tam
|2.056
|2.108
|25,25
|
|Yarım
|994
|1.020
|12,21
|
|Çeyrek
|498
|510
|6,11
|
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,34
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|30,03
|30,03
|-0,02
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