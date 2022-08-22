***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 10:00
***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MGROS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MGROS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057446
BIST
13:253.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 14,52
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
13:2518,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0426
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:2518,1471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:251.011,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,02
|Açılış
|: 1.011,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:23
|HKTM
|14,64
|3.247.606
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|186.286.939
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,48
|1.162.345
|% 9,80
|
|GSDDE
|4,77
|57.443.445
|% 8,90
|
|OYAKC
|15,28
|476.877.954
|% 8,29
|
|AZTEK
|13,44
|322.843.363
|% -7,25
|
|GZNMI
|38,42
|166.723.434
|% -6,93
|
|DENGE
|2,09
|30.747.257
|% -6,28
|
|OYLUM
|3,88
|109.584.402
|% -4,90
|
|MTRYO
|2,02
|1.389.417
|% -4,27
|
|OYAKC
|15,28
|476.877.954
|% 8,29
|
|AZTEK
|13,44
|322.843.363
|% -7,25
|
|ODAS
|4,54
|284.851.377
|% 3,89
|
|ENJSA
|16,06
|222.064.394
|% 3,28
|
|BERA
|18,77
|186.286.939
|% 9,96
|
|SEGYO
|1,29
|85.955.158
|% 2,38
|
|IHLGM
|0,85
|37.028.934
|% 3,66
|
|PSGYO
|4,23
|165.760.186
|% 5,75
|
|OYAKC
|15,28
|476.877.954
|% 8,29
|
|AZTEK
|13,44
|322.843.363
|% -7,25
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1215
|18,1238
|% 0,21
|
|Euro
|18,1378
|18,1507
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3387
|21,4457
|% 0,04
|
|Frank
|18,8240
|18,9374
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8109
|4,8350
|% 0,21
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,10
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.894
|-35,00
|
|Tam
|6.821
|6.876
|-61,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|96,40
|96,40
|-0,32
|