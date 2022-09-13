***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:22
***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MGROS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MGROS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062728
BIST
16:233.539
En Yüksek
|Değişim
|: -3,01%
|| -109,90
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:2318,2564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0413
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:2318,2907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,1580
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:23997,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -13,51
|Açılış
|: 997,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|148.627.004
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.635.046
|% 9,99
|
|HKTM
|42,72
|73.371.673
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|178.661.078
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|157.604.760
|% -9,94
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|AKBNK
|17,93
|11.847.005.698
|% 2,40
|
|YKBNK
|9,17
|11.075.099.998
|% -5,37
|
|ISCTR
|11,66
|9.783.685.430
|% -7,09
|
|THYAO
|74,50
|8.826.728.189
|% -0,60
|
|EREGL
|32,16
|6.978.212.718
|% -3,71
|
|YKBNK
|9,17
|11.075.099.998
|% -5,37
|
|EKGYO
|4,83
|5.531.262.909
|% -9,72
|
|ISCTR
|11,66
|9.783.685.430
|% -7,09
|
|AKBNK
|17,93
|11.847.005.698
|% 2,40
|
|KRDMD
|15,59
|5.803.949.846
|% 1,83
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2413
|18,2576
|% 0,23
|
|Euro
|18,2910
|18,2974
|% -0,82
|
|Sterlin
|21,0000
|21,1053
|% -1,10
|
|Frank
|18,8866
|19,0004
|% -0,78
|
|Riyal
|4,8426
|4,8668
|% 0,13
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-23,04
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-13,99
|
|Cumhuriyet
|6.706
|6.808
|-64,00
|
|Tam
|6.725
|6.797
|-59,00
|
|Yarım
|3.277
|3.323
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.661
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|-0,47
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 61 kaybederek (% -2.43 ) 3, 928
-
16:35XU100
Endeks 3, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 09 altında . İşlem hacmi 116, 172.00 milyon TL de
-
16:35FLAP
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 487, 917 adet işlem
-
16:34ZRGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 325, 579 adet işlem
-
16:33CIMSA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 59.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 834, 499 adet işlem