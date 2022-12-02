***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 12:18
***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MGROS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083883
BIST
16:374.990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -56,15
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:3718,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:3719,4701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1463
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:371.069,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -10,59
|Açılış
|: 1.069,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ALFAS
|201,30
|781.789.661
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.354.953
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.414.262.263
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.623.187
|% -9,87
|
|KOZAL
|402,60
|5.824.118.403
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,14
|2.745.891.735
|% 0,00
|
|BIMAS
|123,80
|1.917.434.529
|% -5,50
|
|TTKOM
|17,73
|1.820.074.560
|% 2,37
|
|PGSUS
|410,50
|1.430.843.706
|% 0,61
|
|EKGYO
|7,14
|2.745.891.735
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|301.211.749
|% 0,00
|
|SNGYO
|3,13
|488.689.786
|% -0,95
|
|AKFGY
|5,66
|598.260.670
|% 4,43
|
|TTKOM
|17,73
|1.820.074.560
|% 2,37
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6342
|18,6403
|% 0,04
|
|Euro
|19,4540
|19,4611
|% -0,79
|
|Sterlin
|22,5854
|22,6987
|% -0,70
|
|Frank
|19,7067
|19,8254
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.204
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,64
|13,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|0,75
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 14 kaybederek (% -1.36 ) 5, 359
-
16:46SMART
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 093, 289 adet işlem
-
16:45YEOTK
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 79.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 310, 784 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 82, 309.00 milyon TL de
-
16:44YYAPI
Yüzde -9.43 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 487, 850 adet işlem