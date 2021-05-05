***MGROS* *CRFSA*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS******CRFSA*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CRFSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.01.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda, Şirketimiz ile CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") arasında, CarrefourSA tarafından işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 07.01.2021 tarihinde sözleşme imzalandığı, devir işlemlerinin Rekabet Kurulu onayı sonrasında geçerlilik kazanacağı, mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve devir bedelinin uyarlamaya tabi olduğu açıklanmıştı.Rekabet Kurulu'nun 04.05.2021 tarihli toplantısında bildirim konusu işlemin etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açmayacağı tespit edilmiş olup CarrefourSA tarafından Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde işletilmekte olan 34 adet mağazanın (32.048 m2 net satış alanı) kiracılık hakkının ve söz konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte Şirketimize devir edilmesi işlemine izin verilmesine karar verilmiştir.Şirketimiz ve CarrefourSA arasında akdedilen sözleşmede toplam devir bedelinin 26.000.000 TL + KDV olması hususunda anlaşma sağlanmış olup, Şirketimiz tarafından CarrefourSA'ya ödenecek nihai devir bedeli sözleşme konusu 34 mağazadan sözleşme şartlarına uygun olarak devir ve teslim edilebilecek mağaza adedi üzerinden hesap edilerek, devredilecek mağazalarda iş akdi devrini kabul eden kadrolu personelin kıdem tazminat tutarı ve yıllık brüt izin tutarı mahsubu sonucu belirlenecektir. Teslim edilecek mağaza adedi ve nihai devir bedeli, işlemlerin tamamlanmasını müteakip kamuoyunun bilgisine ayrıca duyurulacaktır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934780BIST