***MGROS* *ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2021 18:27
***MGROS******ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ITTFH, MGROS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan "Market işletmeciliği faaliyetlerinin sonlandırılması" kararı doğrultusunda Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. arasında, tarafımızdan Konya ilinde işletilmekte iken faaliyetlerine son verilmiş olan Kulesite ve Ereğli Parksite mağazalarının demirbaşları ile kiracılık haklarının devri ve kiralanması için sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik arz edecektir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938004
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|TRILC
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|291.869.161
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|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
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|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
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|OZRDN
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|% 9,93
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|MERIT
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|% -10,00
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|DERHL
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|12.440.521
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|KUTPO
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|% -5,75
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|THYAO
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|952.744.378
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|
|EKGYO
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|801.993.239
|% -6,57
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|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
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|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
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|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
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|YKBNK
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|KARSN
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|Satış
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|Dolar
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|8,4794
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|Euro
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|10,3985
|% 1,44
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|Sterlin
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|12,0166
|% 0,99
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|Frank
|9,4208
|9,4775
|% 1,12
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|Riyal
|2,2530
|2,2643
|% 1,02
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|Alış
|Satış
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|1.897
|1.897
|16,14
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|Altın Gr.
|517
|517
|9,37
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,17
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|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,12
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|68,58
|0,19
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