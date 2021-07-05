***MGROS* *ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS******ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH, MGROS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan "Market işletmeciliği faaliyetlerinin sonlandırılması" kararı doğrultusunda 25.05.2021 tarihli KAP'ta duyurulan özel durum açıklamamızda Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. (Migros) arasında, Şirketimiz tarafından Konya ilinde işletilmekteyken faaliyetlerine son verilmiş olan Kulesite ve Ereğli Parksite mağazalarının demirbaşları ile kiracılık haklarının devri ve kiralanması hususunda devir işlemlerinin Rekabet Kurulu onayı sonrasında geçerlilik kazanacağı açıklanmıştı.Rekabet Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli toplantısında bildirim konusu işlemin etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açmayacağı tespit edilmiş olup söz konusu mağazaların Migros'a devredilmesi işlemine izin verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946292BIST