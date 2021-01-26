***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.01.2021 12:03
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MGROS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Investments SA tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904394
BIST
12:171.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.541
En Düşük
1.517
12:177,3846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:178,9611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
12:17440,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,31
|Açılış
|: 440,49
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:17
|SANKO
|11,44
|26.605.079
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.484.288
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.253.624
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.460.684
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.583.661
|% -9,99
|
|PKENT
|1.349,10
|3.190.142
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,51
|995.398.912
|% 1,62
|
|KOZAL
|120,40
|554.455.243
|% -0,82
|
|ODAS
|4,00
|391.183.985
|% -0,99
|
|TURSG
|7,53
|235.061.651
|% 1,35
|
|AKSEN
|10,92
|230.284.331
|% 6,54
|
|EKGYO
|2,51
|995.398.912
|% 1,62
|
|IHLGM
|1,54
|228.097.720
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|391.183.985
|% -0,99
|
|HLGYO
|3,92
|141.552.972
|% -1,26
|
|CEMAS
|2,29
|73.097.352
|% -0,87
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3820
|7,3846
|% -0,27
|
|Euro
|8,9544
|8,9611
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0511
|10,1015
|% -0,40
|
|Frank
|8,2756
|8,3255
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9632
|1,9730
|% -0,24
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-3,03
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|-16,00
|
|Tam
|2.905
|2.978
|-17,07
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-8,26
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|-0,02
|