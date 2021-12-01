***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2021 13:53
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MGROS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ninety One UK Ltd tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980445
BIST
14:121.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 43,04
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
14:1213,1481
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -0,5230
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
14:1214,9379
En Yüksek
|Değişim
|: -3,79%
|| -0,5886
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
14:12755,07
En Yüksek
|Değişim
|: -3,04%
|| -23,67
|Açılış
|: 755,07
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.223.031
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|BRKO
|1,02
|401.460
|% -7,27
|
|GARAN
|11,67
|2.443.775.475
|% 2,19
|
|THYAO
|18,54
|2.076.896.826
|% 7,67
|
|SISE
|13,00
|1.900.649.404
|% 3,59
|
|SASA
|46,34
|1.362.165.001
|% 6,77
|
|KRDMD
|8,83
|1.157.229.673
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,28
|827.127.041
|% 3,47
|
|GARAN
|11,67
|2.443.775.475
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,28
|420.701.712
|% 1,79
|
|TSKB
|1,51
|258.691.522
|% 2,03
|
|SISE
|13,00
|1.900.649.404
|% 3,59
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1225
|13,1481
|% -3,83
|
|Euro
|14,8740
|14,9379
|% -3,79
|
|Sterlin
|17,5681
|17,6562
|% -3,07
|
|Frank
|14,3263
|14,4126
|% -3,39
|
|Riyal
|3,5142
|3,5318
|% -3,25
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|15,36
|
|Altın Gr.
|765
|765
|-13,37
|
|Cumhuriyet
|5.003
|5.079
|18,00
|
|Tam
|5.026
|5.157
|69,20
|
|Yarım
|2.429
|2.495
|33,47
|
|Çeyrek
|1.218
|1.247
|16,74
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|3,56
|