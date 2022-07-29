***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.07.2022 17:07
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BlackRock Inc tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049318
BIST
17:112.587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 43,33
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.587
En Düşük
2.539
17:1117,9117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0106
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:1118,2254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0510
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:111.010,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.010,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:11
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.121.605
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.106.512
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.447.939
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.481.092
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.440.735
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,07
|44.296.806
|% -7,73
|
|THYAO
|50,20
|2.459.907.143
|% 1,01
|
|SASA
|44,32
|1.556.787.152
|% 6,13
|
|SISE
|21,64
|1.307.052.924
|% 1,88
|
|FROTO
|303,00
|1.300.108.846
|% 6,32
|
|TUPRS
|266,70
|1.036.477.662
|% 3,65
|
|EKGYO
|3,10
|719.130.654
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|304.450.568
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|749.610.931
|% 1,94
|
|ODAS
|3,73
|435.706.798
|% 0,27
|
|AKBNK
|8,60
|999.412.935
|% 1,06
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9037
|17,9117
|% -0,06
|
|Euro
|18,2088
|18,2254
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,5732
|21,6814
|% -0,92
|
|Frank
|18,6366
|18,7488
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7514
|4,7752
|% -0,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.738
|6.794
|-40,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,12
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:26OZKGY
Yüzde 6.53 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 862, 047 adet işlem
-
17:26OZKGY
Yüzde 6.53 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 862, 047 adet işlem
-
17:25SMRTG
Yüzde 5.62 oranında artışla 33.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 511, 746 adet işlem
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, FROTO, GUBRF
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 88 artarak (% 1.87 ) 2, 280