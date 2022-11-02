***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2022 18:05
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Black Rock Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076321
BIST
17:534.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 11,97
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:5318,6244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:5318,4088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:53987,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,93
|Açılış
|: 987,14
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ALARK
|73,70
|1.492.501.677
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|274.399.953
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.596.534
|% 10,00
|
|MIATK
|68,75
|299.676.896
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.278.449
|% 9,99
|
|ERBOS
|157,20
|274.147.780
|% -9,13
|
|LIDER
|44,22
|58.889.178
|% -8,37
|
|YAPRK
|48,90
|43.224.971
|% -6,68
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,14
|116.518.071
|% -6,33
|
|ASELS
|35,72
|7.829.435.808
|% 7,14
|
|THYAO
|101,30
|5.519.082.198
|% -1,07
|
|SASA
|125,50
|3.043.664.813
|% -4,56
|
|EREGL
|30,38
|2.596.341.875
|% 2,36
|
|TUPRS
|396,70
|2.539.157.302
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,53
|1.669.821.082
|% 0,44
|
|TSKB
|3,13
|926.807.452
|% 5,39
|
|ISCTR
|9,06
|2.522.855.764
|% -3,41
|
|SKBNK
|2,03
|543.873.252
|% 1,50
|
|ODAS
|8,42
|1.971.407.954
|% 7,40
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6186
|18,6226
|% 0,20
|
|Euro
|18,3588
|18,4212
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,3098
|21,4167
|% 0,11
|
|Frank
|18,5818
|18,6937
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,14
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|0,42
|
|Altın Gr.
|987
|987
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.645
|6.702
|7,00
|
|Yarım
|3.238
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|0,57
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de