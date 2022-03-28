***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.03.2022 18:21
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de önerisi doğrultusunda, 2022 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013512
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0069
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,2876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0073
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
18:05922,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -11,22
|Açılış
|: 922,69
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.405.492
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.830.090
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|789.574
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.111.864
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.159.368
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.223.364
|% -9,90
|
|SANEL
|5,51
|4.670.578
|% -9,67
|
|KAPLM
|71,00
|46.444.632
|% -9,21
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,92
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% -0,98
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% -1,51
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 7,14
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 2,63
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8301
|14,8375
|% 0,05
|
|Euro
|16,2707
|16,2876
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,3483
|19,4453
|% -0,73
|
|Frank
|15,8014
|15,8966
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9406
|3,9603
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-23,05
|
|Altın Gr.
|923
|923
|-10,56
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,23
|
|B. Petrol
|110
|110
|-7,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem