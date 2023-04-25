***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2023, 11.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi11.04.2023Tescil Tarihi24.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.04.2023 / 10817AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 11.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı 24.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140659BIST