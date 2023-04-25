***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2023 11:20
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023, 11.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.04.2023
Tescil Tarihi
24.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.04.2023 / 10817
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 11.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı 24.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140659
BIST
14:404.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,12
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:4019,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:4021,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 22,3900
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|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:401.236,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,83
|Açılış
|: 1.236,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.235,70
BIST En Aktif Hisseler14:38
|CMBTN
|537,90
|40.795.504
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|13.614.499
|% 10,00
|
|ISDMR
|33,10
|481.035.545
|% 9,97
|
|KRGYO
|19,30
|11.056.367
|% 9,97
|
|UFUK
|58,45
|6.623.581
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|316.725.472
|% -9,98
|
|BRSAN
|141,00
|431.491.198
|% -8,74
|
|EMKEL
|7,55
|71.250.245
|% -8,37
|
|FENER
|52,05
|248.890.963
|% -7,63
|
|LIDER
|92,05
|29.584.675
|% -6,60
|
|EREGL
|34,88
|3.709.332.204
|% 2,23
|
|KRDMD
|17,51
|1.912.982.318
|% 1,57
|
|THYAO
|136,50
|1.845.019.650
|% 0,15
|
|KOPOL
|44,24
|1.589.950.680
|% 7,27
|
|KOZAL
|21,94
|1.501.925.785
|% -0,81
|
|KRDMD
|17,51
|1.912.982.318
|% 1,57
|
|EREGL
|34,88
|3.709.332.204
|% 2,23
|
|EKGYO
|6,64
|598.186.166
|% -0,30
|
|IHYAY
|0,98
|82.253.022
|% 4,26
|
|KOZAL
|21,94
|1.501.925.785
|% -0,81
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4173
|19,4210
|% 0,09
|
|Euro
|21,3997
|21,4073
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,0789
|24,1997
|% -0,31
|
|Frank
|21,7686
|21,8998
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1624
|5,1883
|% 0,08
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,01
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.238
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|8.978
|9.114
|33,00
|
|Tam
|9.038
|9.164
|-28,00
|
|Yarım
|4.414
|4.480
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.254
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,47
|-0,24
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|-0,49
|
Seans Raporu
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14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 49 kaybederek (% -0.39 ) 5, 491
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Endeks 4, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 27, 842.00 milyon TL de
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Yüzde -4.89 oranında düşüşle 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 388, 189 adet işlem
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14:51GRNYO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 721 adet işlem
-
14:50RUBNS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 20.66 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 977 adet işlem