***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi için önerilen ekteki tadil tasarısının ("Önerilen Tadil") onaylanmasına, Önerilen tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, SPK ve Bakanlık izinlerinin alınması sonrasında Önerilen Tadil'in yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasınakarar verilmiştir.Tadil tasarısının eski ve yeni metinleri ektedir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008517BIST