***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.03.2022 19:23
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi için önerilen ekteki tadil tasarısının ("Önerilen Tadil") onaylanmasına, Önerilen tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, SPK ve Bakanlık izinlerinin alınması sonrasında Önerilen Tadil'in yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
Tadil tasarısının eski ve yeni metinleri ektedir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008517
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1417
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1853
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05961,25
En Yüksek
|Değişim
|: 4,18%
|| 38,61
|Açılış
|: 961,25
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5063
|14,5136
|% 0,98
|
|Euro
|15,7967
|15,8439
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,9628
|19,0579
|% 0,96
|
|Frank
|15,5509
|15,6446
|% 0,57
|
|Riyal
|3,8580
|3,8774
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.056
|2.056
|58,95
|
|Altın Gr.
|959
|959
|36,81
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,61
|
|B. Petrol
|131
|131
|8,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, TOASO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 34 artarak (% 1.18 ) 1, 829
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, ROYAL, BASGZ, ALKA, KOZAL, VKFYO, IPEKE, KOZAA, MANAS
-
17:59
NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında