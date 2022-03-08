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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

08.03.2022 19:23
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi için önerilen ekteki tadil tasarısının ("Önerilen Tadil") onaylanmasına, Önerilen tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, SPK ve Bakanlık izinlerinin alınması sonrasında Önerilen Tadil'in yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
Tadil tasarısının eski ve yeni metinleri ektedir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008517


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