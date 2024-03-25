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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

25.03.2024 18:59
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/03/2024
Karar Sayısı
418
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                         Yönetim Kurulumuzun 25/03/2024 tarih ve 418 sayılı Kararı ile onaylanan 2023 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 SAYILI "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, yıllık Entegre Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun
  
• Tarafımızca incelendiğini,
  
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış yıllık Entegre Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,
  
 
  
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                          Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
  
Hüseyin Faik Açıkalın                                                               Barış Tan
  
 
  
Genel Müdür                                                                    Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
  
Ö. Özgür Tort                                                                   Ferit Cem Doğan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262241


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