***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/03/2024Karar Sayısı418SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıYönetim Kurulumuzun 25/03/2024 tarih ve 418 sayılı Kararı ile onaylanan 2023 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 SAYILI "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, yıllık Entegre Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun• Tarafımızca incelendiğini,• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış yıllık Entegre Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiHüseyin Faik Açıkalın Barış TanGenel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)Ö. Özgür Tort Ferit Cem Doğanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262241BIST